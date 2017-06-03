Ana Sayfa | TÜRKİYE 03/06/2017 21:58

Güngören'de çatışma çıktı yaralılar hastaneye sevk edildi

güngörende çatışma

İstanbul Güngören'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavga sonucunda 5 kişi yaralandı

Güngören'deki Menderes Caddesi'ne bir otomobil ile gelen grup, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen başka bir grubun üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Grup açılan ateşe karşılık verdi.  Bunun ardından saldırganlar araca binip olay yerini terk etti.

Yaşananların ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çatışma sonucunda yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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