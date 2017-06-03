FETÖ şüphelisi 8 kişi tutuklandı

Manisa'da FETO'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına 10 kişi alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirilen zanlılardan aralarında örgütün sözde "sağlık alanında il sorumlusu" H.A. ve örgütün sorumlularından G.Ç'nin de olduğu 8'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 23 Mayıs'ta FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kentte faaliyet gösteren müteahhit, kapatılan eğitim ve sağlık kurumlarının eski çalışanları ile meslekten ihraç edilen memurlara yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alınmıştı.