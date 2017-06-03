Ana Sayfa | TÜRKİYE 03/06/2017 12:09

Askerleri taşıyan minibüs devrildi yaralılar var

jandarma minibüsü

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma minibüsünün devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı

Alınan bilgiye göre, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerler, Arslanlı Mahallesi'ndeki bir olaya müdahalede bulunmak için minibüsle hareket etti. Adana Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki ağaca çarpan minibüs devrildi.Jandarma minibüsündeki 8 asker çeşitli yerlerinden yaralandı.Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
fetö operasyonu

FETÖ şüphelisi 8 kişi tutuklandı

Manisa'da FETO'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına 10 kişi alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı

hakkari haberleri

Terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Hakkari'de devam eden operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK mensubu 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Enes kanter

Enes Kanter'in babası FETÖ'den gözaltında

NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babasının da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi