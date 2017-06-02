Diyarbakır'da katliam son anda engellendi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerce yola döşenen 2 el yapımı patlayıcı son anda fark edilerek imha edildi. Olayla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Mayıs'ta başlatılan Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan müşterek birlik operasyonu devam ediyor. Diyarbakır Valiliği tarafından, operasyon kapsamında ele geçirilen maddeler ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Adli makamlardan alınan kararlara istinaden 5 köy ve mezrasında toplam 109 ev ve eklentilerinde adli arama faaliyeti icra edilmiş, aralarında 18 Ağustos 2016 tarihinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik patlayıcı yüklü araç saldırısı olayının şüphelisinin de bulunduğu 12 şahıs gözaltına alınmıştır. Tesis edilen 31 yol kontrol noktasında yapılan kontroller neticesinde, 114 araç ve 314 şahsın sorgulaması yapılmış, yapılan sorgulamalar sonucu yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 3 şahıs yakalanarak 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılmasını müteakip serbest bırakılmıştır" denildi.

TERÖRİSTLER KATLİAM YAPACAKTI

Teröristlere yönelik operasyon hakkında bir açıklama yaptıldı. O açıklamada, "El yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 8 çuval içerisinde toplam 400 kilogram amonyum nitrat, 1 adet mutfak tüpü, 200 metre kablo, 2 adet pil bloğu, 1 adet el telsizi, 6 takım terörist kıyafeti, 5 çift spor ayakkabı, 1 adet uyku tulumu ve 1 adet video kamera ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince tespit edilen sığınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirilmiş, sığınaklar içerisinde bulunan çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam ve giyim malzemeleri yerinde imha edilmiştir. Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerindeki Lice ilçesi Alikahya köyü mevkinde karayolunun kenarına teröristlerce yerleştirilmiş 3 adet 12 kilogramlık tüp içerisinde yaklaşık 150 kilogram amonyum nitrat ile 3 adet dolu mutfak tüpü ile güçlendirilerek hazırlanmış olan el yapımı patlayıcı düzeneği ve ayrıca, Yukarı Turalı köyü mücavirinde 20 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak tuzaklanmış 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği olmak üzere toplam 2 adet el yapımı patlayıcı, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde imha edilmiştir. Narko-terörizmle mücadele kapsamında, 52 bin 642 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, kenevir bitkisi numune alınmasını müteakip, Cumhuriyet savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiş, 3 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.