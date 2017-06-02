Bombalı eylem için o ile gelen terörist öldürüldü

Malatya'da eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terörist çıkan çatışmada öldürülürken çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Sabaha karşı alınan ihbara göre polis , Yakınca mezarlığı içerisinde şüpheli bir kişiye teslim olması için uyarıda bulundu. Ancak teröristin uyarıya ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışma sonucunda terörist öldürüldü. Teröristin üzerinden çok sayıda mühimmat çıktığı bildirildi. PKK’lı teröristin Malatya’ya bombalı eylem yapmak için geldiği değerlendiriliyor.Operasyon ile ilgili bilgiler gizli tutulurken Vali Mustafa Toprak'ın ilerleyen saatlerde bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.