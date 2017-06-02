İstanbul'da teröristlere yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul'da PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyon kapsamında 12 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasında yer alan ve kent genelinde korsan gösteri ile eylemlere katılan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Soruşturma kapsamında 7 ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.