Başkentte hareketli saatler özel harekat polisleri harekete geçti

Başkent Ankara'da bir otomobil içinden açılan ateş paniğe neden oldu

Ankara'da meydana gelen olayda Anadolu Bulvarı ile Sakıp Sabancı Bulvarı'nın kesiştiği noktada 61 VD 381 plakalı otomobilden havaya ateş açıldı. Duyulan silah seslerinin ardından olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binası, CHP Genel Merkezi ve Bölge Adliye Mahkemesinin bulunması nedeniyle tüm hassas noktalardaki güvenlik birimlerine alarm verildi. Olayın ardından ekipler tüm yolları trafiğe kapattı.

Yapılan incelemeler sonucunda terör ve istihbarat birimlerine bağlı görevliler ile uzman ekipler çok sayıda kovan buldu. Bölge Adliye Mahkemesi binasının dış cephesine mermi isabet edip etmediği de incelendi. Otomobil içindeki kişilerin aranmasına devam ediliyor.