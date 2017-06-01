Modacı Barbaros Şansal hakkında verilen karar belli oldu

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında dava açılan modacı Barbaros Şansal 6 ay 20 gün hapis cezasını çarptırıldı

Tutuksuz yargılanan modacı Barbaros Şansal hakkında görülen davada mahkeme, söz konusu videoda sarf edilen ifadeler nedeniyle “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçundan cezalandırılması istenen dosya ile Twitter’da yapılan paylaşımlar nedeniyle Şansal hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan daha önce açılan dava dosyasının birleştirildiğini sanık Şansal ve avukatlarına bildirdi.

Duruşmada konuşan Şansal, “Söz konusu video bana aittir. Ancak bu videoda kullandığım sözlerle hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti devletini milletini veya diğer organlarını aşağılama kastım bulunmamaktadır. Yalnızca cinsel taciz, rüşvet, banaz kişilerin tebliğleri gibi beni ve kamu vicdanını rahatsız eden olayların bazılarının altını çizmek, durum tespiti yapmak amacındaydım. Bunu yaparken de ağır eleştirel bir hiciv bir dil kullanarak ifade etmiş olabilirim. Eleştiri hakkımı kullandım. Suçlamadan ziyade bu suçlama sonrası bana yöneltilen saldırı, hakaret ve tehditler beni yıpratmıştır. Ülkemin yurt dışındaki imajını olumsuz etkilemiştir. Ben modacı olarak çalışmaktayım. Uzun yıllardır ülkemi yurt dışında temsil ediyorum. Çalışma şekli itibariyle yurt dışına gidip gelmem gerekmektedir. Bu nedenle yurt dışı yasağımın kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum. Daha önceki beyanımda kamuya yararlı bir işte çalışmak istediğimi söylemişsem de de mahkumiyetim halindi kamuya yararlı bir işte çalışmak istemiyorum. Bu durumun benim çalışma koşullarımı olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum” dedi. Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan şikayetçi Samet Kuruca, sanığın cezalandırılmasını istediğini söyleyerek “Türkiye Cumhuriyeti ve vatandaşlarına hakaret etmiştir. Davaya katılmak istiyorum. Söz konusu tweet ve videolar yayınlandığında ben cezaevindeydim. Atılı suçları ceza evinden avukatlarım vasıtasıyla öğrendim” diye konuştu. Şikayetçinin suçtan zarar görmediği gerekçesiyle davaya katılma talebi reddedildi.

PAYLAŞILAN VİDEOYA CEZA

Mahkeme, Mahkeme, Şansal’a birleştirilen dosyada payşaltığı belirtilen video nedeniyle”Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyetini alenen aşağılama” suçundan ise 6 ay 20 gün hapis cezası verdi. Bu ceza da ertelendi. Şansal’ın yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol uygulaması kaldırıldı.