Şehit Binbaşı helikopter kazasından önce babasından helallik istemiş

Şırnak'ın Uludere ilçesinde düşen helikopterin içinde bulunan ve şehit düşen 38 yaşındaki Binbaşı Koray Onay'ın acı haberi baba ocağını yasa boğdu

Şırnak'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi'nde düşen helikopterde bulunan Binbaşı Koray Onay'ın acı haberi, ailesine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Gelibolu Kaymakam Vekili Bülent Yılmaz, Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar'dan oluşan heyet tarafından verildi.

Kazadan önce babasından helallik istemiş

Şehit babası Süleyman Sinan Onay ile konuşan 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, "En son oğlunuzla ne zaman konuştunuz ?" diye sordu. Acılı baba ise son olarak dün akşam telefonda konuştuklarını söyledi. Telefonda birbirlerinden helallik aldıklarını belirten baba Onay, oğlunun tehlikeli bölgede görev yaptıklarını ve her gece geç saatlere kadar çalıştıklarını kendisine anlattığını belirtti.