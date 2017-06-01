Ana Sayfa | TÜRKİYE 01/06/2017 09:34

Şehit Binbaşı helikopter kazasından önce babasından helallik istemiş

Koray Onay

Şırnak'ın Uludere ilçesinde düşen helikopterin içinde bulunan ve şehit düşen 38 yaşındaki Binbaşı Koray Onay'ın acı haberi baba ocağını yasa boğdu

Şırnak'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi'nde düşen helikopterde bulunan Binbaşı Koray Onay'ın acı haberi, ailesine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Gelibolu Kaymakam Vekili Bülent Yılmaz, Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar'dan oluşan heyet tarafından verildi.

Kazadan önce babasından helallik istemiş

Şehit babası Süleyman Sinan Onay ile konuşan 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, "En son oğlunuzla ne zaman konuştunuz ?" diye sordu. Acılı baba ise son olarak dün akşam telefonda konuştuklarını söyledi. Telefonda birbirlerinden helallik aldıklarını belirten baba Onay, oğlunun tehlikeli bölgede görev yaptıklarını ve her gece geç saatlere kadar çalıştıklarını kendisine anlattığını belirtti.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Barbaros Şansal

Modacı Barbaros Şansal hakkında verilen karar belli oldu

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında dava açılan modacı Barbaros Şansal 6 ay 20 gün hapis cezasını çarptırıldı

terör operasyonu

Saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik dev operasyon

Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi

helikopter kazası

13 askerin şehit olduğu kazayla ilgili detaylar ortaya çıkıyor

Şırnak'ta dün akşam meydana gelen helikopter kazasında düşüş gerçekleştikten sonra helikopter içinde bulunan mühimmat infilak etmiş