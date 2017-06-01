Ana Sayfa | TÜRKİYE 01/06/2017 09:18

13 askerin şehit olduğu kazayla ilgili detaylar ortaya çıkıyor

helikopter kazası

Şırnak'ta dün akşam meydana gelen helikopter kazasında düşüş gerçekleştikten sonra helikopter içinde bulunan mühimmat infilak etmiş

Kuzey Irak sınırına yakın olan Şenoba Beldesi’ndeki üs bölgelerini denetlemek üzere dün sabah saatlerinde Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’ndan ayrılan Tümen Komutanı ve Kato Dağı operasyonunu yöneten Tümgeneral Aydoğan Aydın ile birlikte 2 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 2 başçavuş ve 2 uzman çavuş olmak üzere 13 askeri personeli taşıyan helikopterin düşmesiyle ilgili detayları belli oldu. Dün gün boyunca askeri üs bölgelerini denetleyen Tümgeneral Aydın ve beraberindeki askeri heyet, akşam saatlerinde Şenoba Beldesi’nde iftar açtıktan sonra tümene dönmek üzere havalandı.

HELİKOPTER 300 METRE YÜKSEKLİKTEN YERE ÇAKILDI

Saat 20.55 sıralarında geçtiği vadininÿher iki yamacında bulunan yüksek gerilim direklerine bağlı tellere takılan Couger tipi helikopter, ekseni etrafından dönerek yaklaşık 300 metre yükseklikten yere çakıldı. Alev alan helikopterde mühimmat infilak etti. Parçalanan helikopterdeki personelin tamamı şehit düştü.

ENKAZA NEDEN GEÇ ULAŞILDI

Düşen helikopter, anayoldan yaklaşık 3 kilometre vadi içerisine düştüğünü belirten yetkililer, helikopterin Şenoba Beldesi’nin içinden geçen nehrin diğer kıyısına düştüğünü, gece şartlarında bu yüzden enkaza geç ulaştığını söyledi.

O BOLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Helikopterin düşmesiyle birlikte çevre köylerde bulunan güvenlik korucuları ve çok sayıda köylü, enkaza ulaşmak için arama kurtarma birliklerine yardımcı olmak için olay bölgesine geldi. AFAD ve 112 ekipleri halen bölgede intikal etti. Helikopterin düştüğü bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri şehitlerin cenazelerinin hastanelere taşınmasının ardından başladığı çalışmalarına halen devam ediyor.

Kaynak: Hürriyet

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