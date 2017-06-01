Ana Sayfa | TÜRKİYE 01/06/2017 09:08

Göçük altında kalan işçilerden birinin cesedine ulaşıldı

kilimli maden ocağı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan özel bir maden ocağında meydana gelen göçük altında kalan 2 işçiyi arama çalışmaları başlatılmıştı

Zonguldak'ta bulunan özel bir maden ocağında dün göçük meydana gelmişti. Göçük altında kalan işçilerden 32 yaşındaki Volkan Köroğlu'nun cesedi 31 saat sonra bulundu. Göçük altında kalan işçilerden işçilerden Volkan Köroğlu'nun cesedi, mesai arkadaşlarının yanı sıra çevredeki maden ocaklarından gelen işçiler tarafından bulundu. Ceset, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Köroğlu'nun yakınları acı haber karşısında zor anlar yaşadı. Göçük altında kalan bir diğer işçi Tayfun Keskin'i arama çalışmaları hala devam ediyor.

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