Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 askerin şehit düştüğü Şırnak'taki helikopter kazasının ardından paylaşım yaptı

Şırnak Şenoba Tugay Komutanlığından kalkan bir helikopterin yüksek gerilim hattına takılarak düşmesi sonucunda 13 askerin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı kısa bir açıklama yaptı. İşte o açıklama:

"Bölgedeki operasyonları yöneten bir Tümgeneralimiz ile çeşitli rütbelerden subaylarımızın da aralarında yer aldığı bu kayıplarımızın acısını, milletimizle birlikte derinden yaşıyoruz. Terörle mücadelede son aylarda çok büyük başarılar elde etmemizi sağlayan bu askerlerimizin kahramanlıklarını, ülke ve millet olarak asla unutmayacağız.Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; şehitlerimizin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum."