Nazlı Çelik şehit kadın komutanla çektirdiği fotoğrafı paylaştı

Ünlü haber spikeri Nazlı Çelik, Şırnak'ta şehit düşen Yarbay Songül Yakut ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

Şırnak'ta düşen helikopterde şehit olan Jandarmanın ilk kadın komutanı Yarbay Songül Yakut'un Balyoz Davası sürecinde görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre o dönem FETÖ'nün kumpası ile ordudan uzaklaştırılan Yakut'un suçsuz olduğu kanıtlanınca göreve yeniden döndüğü öğrenildi. Şehit Yarbay Yakut düzenlenen törenle memleketi Malatya'da sonsuzluğa uğurlanacak.

NAZLI ÇELİK'TEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Haber spikeri Nazlı Çelik, Instagram hesabından yayınlandığı bir mesaj ile aldığı acı haberi paylaştı. Dün gece Şırnak’ta askeri helikopterde şehit düşen şehitlerden biri de Yarbay Songül Yakut’tu. Ünlü spiker Nazlı Çelik, bir süre önce haber için o bölgeye gitmiş, orada çekimler yapmıştı. O çekimlerde Nazlı Çelik, Yarbay Songül Yakut’u da ziyaret etmiş, onunla konuşmuş ve fotoğraf çektirmişti.Çelik, sosyal medya hesaplarından Şehit Yarbay Songül Yakut ile bir fotoğrafını paylaştı ve fotoğrafın altına duygu dolu bir açıklamada bulundu:

''Gözlerinin içi ülkesinin sevdasıyla yanan Kahraman kadın komutan. Bu vatan seni unutmayacak!''