Jandarma'nın ilk kadın komutanı Şırnak'ta şehit düştü

Jandarmanın ilk kadın komutanı 41 yaşındaki Yarbay Songül Yakut dün Şırnak'ta düşen helikopterde şehit oldu

Şırnak'ta kalkıştan kısa bir süre sonra düşen helikopter kazasında 13 asker şehit olmuştu. Şehitler arasında 41 yaşındaki Jandarmanın ilk kadın komutanı Yarbay Songül Yakut da vardı.

AİLESİ ACI HABERİ GECE YARISINDA ALDI

Sehit Yarbay Songül Yakut'un, Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde oturan ana ocağına ateş düştü. Küçük yaşta babasını kaybeden şehit Yarbay Yakut'un Akçadağ İlçesi'ne bağlı Ören Mahallesi’nde yalnız yaşayan annesi Sebahat Yakut'a acı haber, gece yarısından sonra İlçe Kaymakamı Serdar Demirhan tarafından iletildi. Kızının şehit haberi karşısında şok yaşayan anne aldığı habere inanamadı.

Anne Sebahat Yakut uzun süre sonra sakinleştirildi.

Türkiyede bir ilki gerçekleştirmişti: Yarbay Songül Yakut da şehit oldu5 kardeşten en küçüğü ve bekar olduğu öğrenilen şehit Yarbay Songül Yakut'un geçen yıl annesine Ören Mahallesinde ev aldığı ve dün de telefonla görüştüğü öğrenildi. Bahçe işleri ile uğraşmayı seven şehit Yarbay Yakut’un, izinlerinde Ören'e geldiği ve kayısı bahçesinde zaman geçirdiği belirtildi.