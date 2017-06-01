Ana Sayfa | TÜRKİYE 01/06/2017 08:31

Hulusi Akar ve kuvvet komutanları gece yarısı Şırnak'a gitti

Hulusi Akar

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 13 askerin şehit olduğu kazanın ardından olay yerine giderek kazayla ilgili bilgi aldı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kalkıştan kısa süre sonra düşen helikopter kazasıyla ilgili incelemede bulunmak üzere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar kente giderek olayla ilgili bilgi aldı. Genelkurmay Başkanlığı Orgeneral Akar'ın Şırnak'taki yaptığı incelemelere dair bilgi verdi. İşte o açıklama: '31 Mayıs 2017 günü saat 20.55 sularında meydana gelen elim helikopter kazasının ardından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte incelemelerde bulunmak ve şehit cenazelerine katılmak üzere 1 Haziran 2017 günü gece 00.40'ta Şırnak'a intikal etmiştir.Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki heyet müteakiben Şırnak Devlet Hastanesine giderek yetkililerden kaza hakkında bilgi almıştır.'

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