Ana Sayfa | TÜRKİYE 01/06/2017 08:25

Düşen helikopterin enkazına ulaşıldı

helikopter enkazı

Şırnak'ın Uludere ilçesinden kalkan ve kısa süre sonra düşen helikopterin içindeki 13 asker şehit oldu

Şırnak'ta dün gece yüksek gerilim hattına takılarak düşen ve 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla  ilgili soruşturma sürüyor. Olayın ardından helikopterin düştüğü yerde yangın izleri ve helikopterin parçalarından çıkan dumanlar görüldü. Yüksek gerilim hattına çarpan helikopterin parçaları etrafa yayıldı. Çarpmanın etkisiyle yüksek gerilim hattındaki tellerinin bir kısmının koptuğu, kopan tellerin bir bölümünün de hattın üstünde sarktığı tespit edildi. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olay yeri incelemesi yapıldı.

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