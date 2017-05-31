Şırnak'ta helikopter faciası 13 asker şehit oldu

Uludere'de havalanan ve 13 askeri personeli taşıyan helikopter kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Kazada 13 asker şehit oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesinden havalanan helikopter kısa bir süre sonra düştü. Helikopterin düşmesinin ardından 13 asker sehit oldu. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Şırnak/Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve içinde 13 personelimizin bulunduğu AS 532 Cougar tipi bir helikopter, kalkışından kısa bir süre sonra, ilk alınan bilgilere göre, yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda saat 20.55 sularında kaza kırıma uğramıştır. Olayla ilgili inceleme devam etmektedir. Söz konusu elim kaza neticesinde, helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızın şehit olduğu bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.