Ana Sayfa | TÜRKİYE 31/05/2017 19:27

Başkentte panik anları o cadde trafiğe kapatıldı

kızılay caddesi

Ankara'nın Selanik Caddesi alınan bomba ihbarı nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Uzmanlar bölgede inceleme yaptı

Ankara'da polis Kızılay Selanik 2 Cadde üzerinde bulunan Çamlık apartmanındaki bir internet kafeye bomba konulduğuna dair ihbarla harekete geçti. Çok sayıda polis ihbarın geldiği noktaya sevk edildi. Polis ilk iş olarak güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapadı. Apartman da tahliye edildi. Bomba imha uzmanı ekipler olay yerine gelerek kafede arama yaptı. Uzun araştırmalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

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