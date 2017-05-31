Ana Sayfa | TÜRKİYE 31/05/2017 19:17

Kandil ve Lice'de terör hedefleri havadan vuruldu

terör operasyonu

TSK tarafından Irak'ın kuzeyi ve Lice kırsalındaki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde yer alan Kandil bölgesi ve Diyarbakır'ın Lice kırsalına düzenlenen hava harekatı sonucunda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, Kandil'de belirlenen hedeflere harekat düzenledi. Kandil'deki harekatta 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Diğer yandan Lice kırsalında devam eden hava destekli operasyon kapsamında saldırı hazırlığında olan terör hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi. Burada da 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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