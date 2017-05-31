Zonguldak'ta ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde dün özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte enkaz altında kalan işçileri arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan kiraladığı sahada üretim yapan özel şirkete ait kömür ocağında dün aksam saat 20.30 civarında göçük meydana geldi. Göçük sonucunda iki işçi enkaz altında kaldı. İşleri arama çalışmaları dün akşamdan bu yana aralıksız sürüyor. AFAD ekipleri 34 yaşındaki Tayfun Keskin ve 32 yaşındaki Volkan Köroğlu'yu saatlerdir arıyor.

AİLELERİN UMUTLU BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Göçükte mahsur kalan evli ve 2 çocuk babası Tayfun Keskin ile evli ve 3 çocuk babası Volkan Köroğlu’nun yakınları ile arkadaşları ocak önünde geceden bu yana umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.