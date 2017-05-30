Ana Sayfa | TÜRKİYE 30/05/2017 17:26

Çok sayıda doçent ve profesör FETÖ'den gözaltında

fetö operasyonu

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyon sonucunda 27 zanlının gözaltına alındığı öğrenildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dokuz Eylül Üniversitesine (DEÜ) yönelik operasyon düzenledi.Hakkında yakalama kararı bulunan 27 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, meslekten ihraç edilen ve açığa alınan 7 profesör ile 5 doçent de bulunuyor.Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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