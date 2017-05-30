Ana Sayfa | TÜRKİYE 30/05/2017 16:51

Tutuklanan eğitimcilere destek için toplanan gruba polis müdahalesi

nuriye gülmen ve semih özakça protestosu

KHK ile meslekten ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan ve geçtiğimiz günlerde tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek için toplanan gruba polis müdahale etti

Tutuklanan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek olmak amacıyla Kızılay Yüksel Caddesinde toplanan grup polis müdahalesiyle karşı karşıya geldi.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tutuklanmasını protesto etmek isteyen Semih Özakça'nın eşi Esra Özakça, annesi Sultan Özakça ile birlikte Kızılay Yüksel Caddesi üzerinde bulunan İnsan Hakları Anıtı önüne gelen grup açıklama yapmak istese de polis gruba biber gazi ile müdahale etti.

 
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