Kırmızı fularlı kız Rakka'daki çatışmalarda öldürüldü

2013 yılında Gezi parkı eylemleri sırasında Antalya'da gözaltına alınan Ayşe Deniz Karacagil Rakka'da öldüğü öğrenildi

Gezi Parkı olayları sırasında Antalya'da gözaltına alınan ve herkesin kırmızı fularlı kız olarak bildiği 24 yaşındaki Ayşe Deniz Karacagil 'in Rakka'da öldüğü öğrenildi.Gezi Parkı olayları sırasında gözaltına alınan Karacagil, 2 Ekim 2013 tarihinde tutuklanmıştı.

Polis sorgusunda 'taktığı kırmızı renkli fuların sosyalizmi simgelediği' yönünde sorular yöneltilen Karacagil, Yılmaz ve Sezgin, 4 ay 6 gün tutuklu kaldıktan sonra 6 Şubat 2014 tarihinde yurt dışı yasağı ve her hafta polis merkezine imza verme koşuluyla tahliye edilmişti. 103 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Karacagil'in yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarak terör örgütü PKK'nın kamplarına katıldığı ortaya çıkmıştı.

ANNE ve BABASI OLAYI SOSYAL MEDYADAN DUYDU

24 yaşındaki Ayşe Deniz Karacagil'in ölüm haberini annesi Nuray Erçağan ve babası Ömer Faruk Karacagil sosyal medya aracılığıyla öğrendi.