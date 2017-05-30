Okmeydanında helikopter destekli operasyon çok sayıda kişi gözaltında

İstanbul polisi Okmeydanında terör örgütüne üye şüphelilere yönelik helikopter destekli operasyon başlattı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, İstanbul Okmeydanı'nda terör operasyonu düzenledi. Operasyon sonucunda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul polisi tarafından düzenlenen ve helikopter destekli operasyonda İdil Kültür Merkezi'ne itfaiyenin yardımıyla giren polis, çok sayıda zanlıyı gözaltına aldı. Çevik kuvvet polislerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı operasyon sürüyor.