Ana Sayfa | TÜRKİYE 30/05/2017 12:38

Park halindeki araçların lastiği kesildi polisin incelemesi sürüyor

eskişehir haberleri

Eskişehir'de park halinde bulunan 22 aracın lastiği kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi

Eskişehir'deki Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde meydana gelen olayda 22 otomobilin lastiği dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. Sabah saatlerinde durumu fark eden kişiler polisten yardım istedi. Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri bazılarının 1, bazılarının da 2 lastiğinin kesildiği otomobillerde parmak izi araştırması yaptı.

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Arabaların lastiklerinin tamirinin mümkün olmadığı ve yenileriyle değiştirilmesi gerektiği öğrenildi.

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