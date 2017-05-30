Meteoroloji o ilde yaşayanları uyardı kuvvetli rüzgar geliyor

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre bazı iller için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.Hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgarın güneybatıdan hafif ve orta kuvvette, öğleden sonra zaman zaman kuvvetlice eseceği öngörülüyor.Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin tedbirli olması gerekiyor.