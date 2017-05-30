Bylock kullandığı tespit edilen 25 şüpheli gözaltına alındı

Adana merkez olmak üzere 3 ilde FETÖ'ye yönelik başlatılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı
Adana'da, "FETÖ üyesi oldukları" ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik Adana, İstanbul ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere operasyon başlatıldı.Aralarında daha önce görevlerinden açığa alınan memurların da yer aldığı çeşitli meslek gruplarından 25 kişi gözaltına alındı.Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.