Hakkari'de Ramazan ayı huzur içinde geçiyor

Hakkari'de terör olaylarının önemli ölçüde azalmasının ardından vatandaşlar Ramazan ayını huzur içinde geçiriyor

Hakkari'de gerçekleşen başarılı operasyonların ardından kentte Ramazan ayı huzur dolu ortamda geçiyor.İftar vaktinden sonra çarşı merkezine akın eden vatandaşlar, aileleriyle sahur vaktine kadar park ve bahçelerde vakit geçiriyor, çocuklar da oyun parklarında gönüllerince eğleniyor. Çarşıdaki esnafın da vatandaşın alış verişiyle yüzü güldü.

Vatandaş Cabbar Yakupoğlu, ramazan ayının Hakkari'de renkli geçtiğini belirterek, teravih namazının ardından cadde ve sokakların dolup taştığını söyledi.

Ramazan ayı barış ve bereketiyle güzel

Vatandaş Cezmi Çiftçi de Hakkari'nin ramazan ayında farklı bir atmosfere büründüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ramazan ayı, bereketi, güzelliği ve barışıklığı ile güzel. Daha önce il dışında olan bir çok Hakkarili, ramazan ayını memleketlerinde geçirmek için buraya geldi. Hakkari şu anda cıvıl cıvıl. Çoluk çocuk herkes, sahur vaktine kadar dışarıda geziyor. Güzel bir huzur ortamı var. Devamını temenni ediyorum."