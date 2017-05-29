Muğla'ya düşen yıldırım bir can aldı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen olayda hayvanlarını otlatan 67 yaşındaki Mehmet Başal yıldırım çarpması sonucunda hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ılçesi Gökçeler Mahallesi'nde Uyku Vadisi İncirliin Kanyonu'nda küçükbaş hayvanlarını otlatan 67 yaşındaki Mehmet Başal'ı yıldırım çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahale ile yeniden hayata döndürdükleri Başal'ı Özel İzan Sağlık Hastanesine kaldırdı. Başal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yakınları sinir krizi geçirdi. Başal'ın cenazesi otopsi için 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.