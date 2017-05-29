Ana Sayfa | TÜRKİYE 29/05/2017 21:10

O il için flaş karar gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

güvenlik önlemleri

Gaziantep Valiliğince alınan karara göre kent genelinde çadır kurma, stant açma, oturma gibi eylem ve etkinlikler 1 ay boyunca yasaklandı

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre halkın can ve mal güvenliğini sağlamak adına bazı önlemler alındı. 

İşte Valiliğin yaptığı o açıklama:

"Genel asayiş ve kamu düzeninin korunması amacıyla 2935 sayılı OHAL Kanununun 11/m ve 14/c maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince 25 Mayıs 2017-25 Haziran 2017 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak, açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinlikler yasaklanmıştır."

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
fetö operasyonu

Çok sayıda doçent ve profesör FETÖ'den gözaltında

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyon sonucunda 27 zanlının gözaltına alındığı öğrenildi

nuriye gülmen ve semih özakça protestosu

Tutuklanan eğitimcilere destek için toplanan gruba polis müdahalesi

KHK ile meslekten ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan ve geçtiğimiz günlerde tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek için toplanan gruba polis müdahale etti

deprem haberleri

Akdeniz 4,2 şiddetindeki depremle sarsıldı

Richter Ölçeği'ne göre Akdeniz'de 4,2 şiddetinde deprem meydana geldiği öğrenildi