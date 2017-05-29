O il için flaş karar gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Gaziantep Valiliğince alınan karara göre kent genelinde çadır kurma, stant açma, oturma gibi eylem ve etkinlikler 1 ay boyunca yasaklandı

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre halkın can ve mal güvenliğini sağlamak adına bazı önlemler alındı.

İşte Valiliğin yaptığı o açıklama:

"Genel asayiş ve kamu düzeninin korunması amacıyla 2935 sayılı OHAL Kanununun 11/m ve 14/c maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince 25 Mayıs 2017-25 Haziran 2017 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak, açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinlikler yasaklanmıştır."