Sokağa çıkma yasağı ilan edildi dev operasyon başlatıldı

Diyarbakır'ın bazı ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı

Bölgede teröristleri etkisiz hale getirmek, bölgede teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla 59 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından operasyon başlatıldı.Lice'ye bağlı Akçabudak, Örtülü, Ulucak, Saydamlı, Kılıçlı, Yorulmaz, Güldiken, Üçdamlar, Baharlar, Bayırlı, Hedik, Tuzlaköy, Yamaçlı, Kıralan, Dernek, Konuklu, Yünlüce, Yaprakköy, Damar, Zümrüt, Kıpçık, Çıralı, Sığınak, Kıyıköy, Dallıca, Budak, Türeli, Tepe, Yolçatı, Dibekköy, Çağdaş, Arıklı, Serince, Kayacık, Uçarı, Ziyaret, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Esenler, Çavundur, Dolunay, Kabakaya, Kutlu ve Oyuklu; Hazro'ya bağlı Ormankaya, Çitlibahçe, Terdöken, Kırmataş, Kavaklıboğaz, Dadaş ve Sarıerik; Kocaköy'e bağlı Boyunlu, Gözebaşı ve Tepecik, Dicle'ye bağlı Kurşunlu, Taşağıl, Kayıköy ve Kırkpınar köyleri ile mezralarında vatandaşların zarar görmemesi amacıyla dün saat 18.00'de ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından günün ilk ışıklarıyla günlerdir hazırlıkları yapılan operasyon başladı.Skorsky, hava taarruz ve insansız hava araçlarıyla destek verilen operasyon için çok sayıda zırhlı iş makinesi de bölgeye götürüldü.Güvenlik güçleri drone ile gece görüş ve yüz tanıma sistemi bulunan "Skyranger" isimli insansız hava aracı da kullanıyor.Lice-Kocaköy karayolunun Kokulu Pınar mevkisinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen uygulama kapsamında araçlar kontrol ediliyor.