Ana Sayfa | TÜRKİYE 29/05/2017 18:34

İzmir caddeleri göle döndü araçlar üst üste bindi

izmirde yağış

İzmir'de akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle caddeler adeta göle döndü

İzmir'de ani bastıran sağanak yağış nedeniyle sokak ve caddeler adeta gole döndü. Meteorolojinin Ege ve Marmara için yaptığı uyarıların ardından İzmir’de sağanak yağış etkili oldu. Akşam erken saatlerde etkili olan yağış, bir anda kenti etkisi altına alarak herkese zor anlar yaşattı. H

Sürüklenen araçlar hasar dondü

Öte yandan, Konak ilçesinde yağmur nedeniyle bazı araçlar sel sularına kapıldı. Sulara kapılan 7 araç daha sonrada üst üste bindi. Araçların birbirine binmesi nedeniyle maddi hasar meydana geldi. Bölgede bulunan vatandaşlarda zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla sürüklenen araçlarını kurtarmaya çalıştı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.  Bu arada bir vatandaş araçların sürüklenmeleri sırasında yaralandı. Bölgede araçların kurtarılma çalışmaları devam ediyor.

 
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