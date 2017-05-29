Havalar ısınacak mı 29 Mayıs il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre hava sıcaklıkları bu hafta içinden itibaren yükselecek

Havaların ne zaman ısınacağı merak konusu oldu. Yurt genelinde havalar ne zaman ısınacak? 29 Mayıs tarihinde yurt genelinde hava durumu nasıl? İşte bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle olacak

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı bulutlu 24

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; iç kesimlerde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.) 24

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.) 23

Adana: Parçalı bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 31