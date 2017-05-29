Kerkük Türküleri Konseri’nde Antalya’da tarih yazıldı

Türkiye' nin turizm başkenti Antalya’da AKM Perge Salonun’da Abdülvahit Küzecioğlu Anısına Kerkük Türküleri Konseri düzenlendi

Avrupa Ajansı (AVA) Antalya-Türkiye' nin turizm başkenti Antalya’da AKM Perge Salonun’da Abdülvahit Küzecioğlu Anısına “Kerkük Türküleri Konseri” düzenlendi. Avrasya Sanat Kültür Edebiyat ve Bilim Federasyonu (ASKEF), Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği, Abdülvahit Küzecioğlu’nun oğulları Mehmet Küzecioğlu ve İhsan Küzecioğlu’nun katkılarıyla gerçekleşen Konserde, Sanatçılar sevilen Kerkük hoyrat, şiir ve türkülerini seslendirdi.

Avrasya Sanat Kültür Edebiyat ve Bilim Federasyonu (ASKEF) Genel Başkanı Savaş Ünal, Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Bacalan, Avrasya Sanat Kültür ve Edebiyat Derneği (ASKED) Genel Başkanı Yardımcısı Yahya Azeroğlu, Türk Ocakları Antalya Şubesi Başkanı Abdullah Uysal, Antalya Şair, Ozan, Yazar, Ressam ve Bestekarlar Kültür Derneği (ANŞOYAD) Başkanı Şükrü Erciyeslioğlu, Türkmen İzcilik Federasyonu Başkanı Kazım Esvet Kerküklü, Hamburg Irak Türkmenleri Derneği Başkanı Ramzi Jasim, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği (ITKYD) Genel Başkan Yardımcısı Ümit Hikmet, Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Kadın Kolları Başkanı Aygül Oğuz, siyasi parti yöneticileri ve çok sayıda konuğun katıldığı “Kerkük Türküleri Konseri” izleyenleri büyüledi. Konuklar konser boyunca elde Türk ve Türkmen bayraklarıyla, söylenen Türkülere eşlik ettiler

Arzu Singer Dede şefliğinde gerçekleşen konserde Mehmet Özbek, İbrahim Rauf Terzi, Ahmet Tuzlu, Mehmet Kuzecioğlu ve Ali Can’ın okudukları Kerkük Türküleri İle dinleyicileri coşturdular ve herkese unutulmaz bir gece yaşattı, özellikle hareketli türkülerle konukları oturdukları yerlerden kalkmak ve oynamak zorunda bıraktı. ASKEF ÇAĞDAŞ TM TOPLULUĞU, ünlü org ve ses sanatçısı Erol Hayri ve saz ustası Abdullah Çavuş, şairler; Eyüp Hikmet Kerküklü, Vaat Havdi ve Ganim Kassab geceye renk kattı.

Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Dış İlişkiler Sorumlusu Kürşat Çavuşoğlu şunları söyledi: "Antalya Antalya olalı böyle bir gece yaşamamıştı. Konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve sanatçılara teşekkür ederim"

Türkiye' nin turizm başkenti Antalya’da AKM Perge Salonun’da Abdülvahit Küzecioğlu Anısına Kerkük Türküleri Konseri düzenlendi