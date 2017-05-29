Büyük şok Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında kan aktı

Beşiktaş'ın dün akşam şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kayseri'de kutlama yapmak için sokağa çıkan vatandaşlardan biri çıkan kavgada bacağından bıçaklanarak yaralandı

Rakibi Gaziantepspor'u 4-0'lik skorla mağlup eden ve şampiyonluğunu garantileyen Beşiktaş'ın taraftarları maç bitiminde yaşadıkları karşısında adeta şok oldu. Maçın bitiş düdüğü sonrasında kutlamalar için dışarı çıkan Beşiktaş taraftarları ile bir grup arasında çıkan kavgada Y.E. isimli bir genç bacağından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı genç olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.