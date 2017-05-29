Ana Sayfa | TÜRKİYE 29/05/2017 08:50

Beşiktaş'ın şampiyonluk sevincine gölge düşürdüler

diyarbekirspor taraftar grubu

Diyarbakır'daki Azrailler adlı taraftar grubu, Beşiktaşlıların şampiyonluk sevincine gölge düşürdü

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında rakibi Gaziantepspor’u 4-0'lık skorla mağlup eden siyah beyazlı ekip, tüm Türkiye’yi sokağa döktü. Diyarbakır’da da Beşiktaş taraftarları merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi’nde bir araya gelerek takımlarını şampiyonluklarını kutlamak istedi.

Ancak siyah-beyazlı takımın taraftarlarından önce caddede bir araya gelen 'Azrailler' adlı taraftar grubu, üzerinde Beşiktaş’ı temsil eden forma, atkı ve bere bulunan vatandaşlara saldırdı, flamaları yaktı, araçları durdurarak, korna çalmamaları yönünde tehdit etti. Polisin olay yerine gelmesiyle saldırılarını sona erdiren grup slogan atmaya devam etti.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Kerkuk Turkuleri Konseri Antalya

Kerkük Türküleri Konseri’nde Antalya’da tarih yazıldı

Türkiye' nin turizm başkenti Antalya’da AKM Perge Salonun’da Abdülvahit Küzecioğlu Anısına Kerkük Türküleri Konseri düzenlendi

hava durumu

Havalar ısınacak mı 29 Mayıs il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre hava sıcaklıkları bu hafta içinden itibaren yükselecek

hakkari valiliği

Hakkari'de o alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan duyuruya göre merkez ve ilçelerdeki bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi