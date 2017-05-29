Beşiktaş'ın şampiyonluk sevincine gölge düşürdüler

Diyarbakır'daki Azrailler adlı taraftar grubu, Beşiktaşlıların şampiyonluk sevincine gölge düşürdü

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında rakibi Gaziantepspor’u 4-0'lık skorla mağlup eden siyah beyazlı ekip, tüm Türkiye’yi sokağa döktü. Diyarbakır’da da Beşiktaş taraftarları merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi’nde bir araya gelerek takımlarını şampiyonluklarını kutlamak istedi.

Ancak siyah-beyazlı takımın taraftarlarından önce caddede bir araya gelen 'Azrailler' adlı taraftar grubu, üzerinde Beşiktaş’ı temsil eden forma, atkı ve bere bulunan vatandaşlara saldırdı, flamaları yaktı, araçları durdurarak, korna çalmamaları yönünde tehdit etti. Polisin olay yerine gelmesiyle saldırılarını sona erdiren grup slogan atmaya devam etti.