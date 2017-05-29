Ana Sayfa | TÜRKİYE 29/05/2017 08:35

Fenerbahçe'nin Şehitler Köprüsüne asılan bayrağını yaktılar

fenerbahçe bayrağı

THY Avrupa Liginde şampiyon olan sarı lacivertli kulübün bayrağı büyük zaferin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne asılmıştı. Bayrak, kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı

Fenerbahçe'nin Basketbol THY Avrupa Liginde şampiyon olması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağının kimliği belirsiz kişiler tarafınca yakıldığı öğrenildi .Avrupa yakasından Anadolu yakasına seyir halindeki kişi veya kişilerin, köprüde belli bir süre durduktan sonra meşaleyle yaktıkları bayrağın daha sonra denize düştüğü öğrenildi.Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı

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