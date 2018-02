Siyasi Hedefler Farklı Başarı İmkansızdır

Başlangıç olarak Afrin olduğu söylenen, Suriye’nin kuzeyine yönelik Zeytindalı Harekâtı başlayalı yaklaşık olarak 35 gün oldu. Bu süre içinde, harekât öncesinde tespit edilen askeri hedeflerin ne kadarına ulaşıldığı adeta bir muamma. Konu hakkında sağlıklı bir haber almak ülkemizde gerçekten mümkün değil. Otoriter rejimin her geçen gün kendini daha çok hissettirdiği Türkiye’de, farklı sesleri ve muhalif düşünceleri merkez akım medyada duymak da imkânsız. İktidarın ağır baskısıyla medyada Savaş Propagandası uygulanıyor.

Bu ortamda sağlıklı düşünebilmek, Türkiye’nin güvenliğini ve bekasını esas alan analizler yapabilmek, yapılabilse bile kitle iletişim araçlarından halkı bilgilendirebilmek mümkün değil. Bu dönemin kriterleri; söylenenlerin iktidarın güvenliği ve bekası ile örtüşüp örtüşmediği ve iktidarın 2019 seçimlerini esas alan Savaş Propagandasını destekleyip desteklemediğidir.

Savaşı Kazandıklarını Sanıyorlardı!

Bugün iktidarın çok ağır baskısı ile oluşan ve gerçeklerin görünmesini ve algılanmasını engelleyen sis yarın kalktığında ülkemiz için felaket olacak, manzarayı umumiye çok açık olarak gözükecektir ama iş işten geçmiş olacaktır. Vatanseverlik; iktidara şakşakçılık yaparak ve şirin gözükerek kişisel çıkarlarını çoğaltmak değil, görebilen için ülkemizi felakete taşıyan bu büyük resmi yazabilmek ve anlatabilmektir.

II. Dünya Savaşı’nın (1939-1945) son günlerinde, savaşı kaybettikleri ve Ruslar Berlin’in kapısına kadar dayandıkları halde Almanlar savaşı kazandıklarını sanıyorlardı. Çünkü Hitler’in kontrolünde bulunan medya; halka nesnel doğruları değil, Savaş Propagandasının yalanlarını enjekte ediyordu. Ne yazık ki bugün Türkiye’de de olan budur!

İktidarın Gizli Gündemi Var!

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde icra ettiği bir askeri harekâtta çıkarları, güvenliği ve bekası için sahip olması gereken siyasi hedefi; Suriye’nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve merkezi hükümetin ülkenin tamamında kontrolü sağlıyor olması ve vekil terörist grupların temizlenmesidir. Çünkü Suriye’nin toprak bütünlüğü Türkiye’nin toprak bütünlüğü, Suriye’nin bekası Türkiye’nin bekası demektir. Çünkü Suriye’deki yangının durdurulması, Türkiye’ye de kısmen sıçrayan yangının söndürülmesi demektir.

Türkiye’yi gayrimeşru ve gayrihukuki olarak yöneten iktidar iradesinin kafasında ise karanlık ve yoz fikirler içeren, ülkemizin güvenliği ve bekasıyla örtüşmeyen gizli bir gündem var. İktidar, ülkemizin çıkarına olmadığı halde hala Beşar Esad’a düşmanlık etmekte ve Suriye’nin kuzeyinde, yaklaşık yedi yıldır emperyalizmin bu ülkede süregelen vekâlet savaşında taşeronluk yapan radikal grupların bir kısmı ile işbirliği yapıp, egemenlik alanı yaratma ve barış masasında yer bulabilme peşindedir.

İktidar Kendisi İçin Tehlikenin Farkında

Suriye’deki savaş sonrası oluşacak barış masasında güçlü bir şekilde yer alabilmek; iktidarın bekası için hayat memat meselesi. Çünkü Suriye’de sağlanacak barışla birlikte, aynen II. Dünya Savaşı sonunda olduğu gibi “savaşa sebep olmak, insanlık ve savaş suçları” gibi iddiaları yargılamak için kurulan Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi benzeri bir mahkeme kurulacağının emareleri var. Suriye’deki vekâlet savaşının ateşine odun taşıyan ve yanlış işler yapmış olan iktidar, bu tehlikenin farkında.

“Efendim, aynı yanlış işlerin peşinde Amerika da oldu!” diyebilirsiniz. Ama biliniz ki o, Amerika! Ayrıca onların Suriye’de yapılan yanlış işleri eski yönetime (Obama) fatura etme şansı da var, zaten öyle yapıyorlar. Ya siz kime fatura edeceksiniz? Hala işbaşındalar!

Amerika’ya Karşı Yaygara Yalandan

Bakmayın siz iktidarın Amerika’ya karşı yaptığı yaygaraya! Bunlar hep halkı kandırmak için! Havuç ve sopa taktiği ile Amerika hala kontrolü elde tutuyor. En son ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’un ziyaretinde yapılan pazarlığı halkın gözünden kaçırmak ve devletin arşivine sokmamak için görüşmeler kayıt altına alınmadı. Çünkü Tillerson’ın verdiği havuçların yanında yaptığı ağır şantaj duyulmamalıydı!

Şantaj yapan yalnız Amerika mı? Tabii ki hayır! Dün ortada dişe dokunur bir neden olmadan uçağını düşürdükleri, kısa bir dayılanma sürecinden sonra korkudan NATO’yu yardıma çağırdıkları Rusya’nın şimdi yanındalar ama şantajına da açıklar. Çünkü Rusya, 2016’nın ilk üç ayında Türkiye’yi yöneten iktidar iradesi için dört klasörlük suç dosyası hazırladı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sundu. Bunlar; Irak’ta IŞİD’le birlikte yürütülen petrol ticareti, Suriye’ye yönelik olarak yabancı teröristlerin sınırdan geçmesine kolaylık sağlanması, Suriye’deki teröristlere silah tedariki ile Suriye’de IŞİD’le birlikte tarihi eser kaçakçılığıydı.

Hukuksuzluğun Hukuki Alt Yapısı

İktidar bugün mecburiyetten Rusya’nın yanında gözüküyor olsa da gönlü ABD’den yana! Ama her iki tarafın da şantajına tabi durumda. İktidar bugün mecburiyetten Rusya’nın yanında gözüküyor olsa da gönlü ABD’den yana! Ama her iki tarafın da şantajına tabi durumda. Türkiye’yi yöneten irade için iktidarda kalmak, kendi bekası için yaşamsal derecede önemli! Bu yüzden iktidarı bırakmamak için her şeyi yapar ve yapıyor, aklınızın ve havsalanızın alamayacaklarını bile!

Cumhur İttifakı kapsamda teklif edilen 26 maddelik yasa tasarısı; 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmak ve şansa bırakmamak için yapılması planlanan hukuksuzluğun alt yapısını oluşturmaya çalışan hukuki bir metindir.

E. Hava Albay Ercan Sedefoğlu’nun “Kartalın Başını Kopardılar-ABD ve AB Projesi Olan AKP ve Cemaat” adlı kitabını okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Sedefoğlu, 15 Temmuz Darbe Girişiminden en az 8 yıl önce “Hava Kuvvetleri elden gidiyor” ve “Ülkemizin geleceği tehlikededir” dedi ve komutanlarına anlatmaya çalıştı ama ciddiye almadılar. Çünkü bazıları FETÖ’cüydü!