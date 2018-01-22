Dün (17 Ocak 2018) yaptığı bir basın toplantısı ile Prof. Dr. Ümit Kocasakal, CHP Genel Başkan Adayı olduğunu açıkladı. Uzun, heyecanlı, duygulu ama aynı zamanda akıl dolu ve buram buram yurtseverlik kokan konuşması izlenmeye ve dinlenmeye değerdi.

Kocasakal konuşmasında; “CHP’nin fiziki ve zihinsel olarak işgal altında olduğunu, Türkiye’nin tekil yapısı ile sorunlu olan HDP ile yan yana durmanın siyasi intihar olduğunu, CHP’nin İkinci Cumhuriyetçilerin, Atatürk ve Cumhuriyetimizle kavgalı olanların ileri karakolu ve toplanma yeri olamayacağını” belirtti. Kocasakal konuşmasının devamında; “Genel Başkanın bu tür eylem ve söylemlere karşı ciddi bir tepkisini görmüş değiliz” dedikten sonra, “Kurtuluş kuruluştadır, Atatürk’tedir, kurucu parti özüne, gerçek kimliğine ve fabrika ayarlarına dönmelidir” şeklinde çok önemli bir çıkış yaptı.

Kendi Değerlerine Dönmesi Gerekir

Geçen yıl (8 Haziran 2017) İngiltere’de yapılan genel seçimlerde, halen iktidarda bulunan Muhafazakâr Parti, ağır bir yenilgiye uğratıldı. Halbuki seçimlerden çok kısa bir süre önce yapılan kamuoyu yoklamalarında Muhafazakâr Parti, İşçi Partisi’nin 20 puan önünde gözüküyor ve seçimleri farklı kazanacağı sanılıyordu. Ama her türlü medya desteğine rağmen ancak 2 puan önde bitirebildi. Bu başarının esas sahibi ise 2015’de İşçi Partisi’nin liderliğine gelen Jeremy Corbyn idi! İngiltere’de yapılacak ilk genel seçimde, Jeremy Corbyn liderliğinde İşçi Partisi’nin iktidara geleceği artık kesin gibi!

Corbyn, 2015’de aday olduğunda İşçi Partisi’nin kendi değerlerine dönmesi (Back to Basic) gerektiğini, Tony Blair döneminde bu değerlere ihanet edildiğini, partinin geleneksel rotasından sapıldığını, “Üçüncü Yol” veya “Yeni Sol” sloganları ile yanlış işler yapıldığını söyleyerek seçimi kazandı.

Üyelerle, Delegelerle Değil!

Blair ise İşçi Partisi’nin sola kayması, yani eski değerlerine dönmesi durumunda halktan oy alamayacağını söylüyordu. Ama Blair yanıldı! Aslına dönen, eski değerlerine sahip çıkan Jeremy Corbyn liderliğinde İşçi Partisi, tahminlerin çok ama çok ötesinde halkın teveccühüne mazhar oldu!

İngiltere’de İşçi Partisi’nin son seçimde sağladığı büyük başarının sırrı ise; Corbyn’in İşçi Partisi’nin liderliğine halkın gücüyle gelmesidir. İşçi Partisi delegeleri ile seçim yapmış olsaydı; Corbyn asla lider olamaz, partisi de halkın desteğini alamaz ve seçim başarısı kazanılamazdı.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu

Kocasakal dünkü basın toplantısında; “CHP’de Genel Başkan seçimini 1 Ocak 2018 itibarıyla üyelerle yapalım, delegelerle değil” teklifini yaptı. Gerçekten çok yerinde bir teklif! “Ben seni seçiyorum, sen de beni seç” şeklindeki delege ağalığına ve madrabazlığına son vermez isek; halkın teveccühüne mazhar olacak ve AKP’yi devirerek felakete gidiş sürecini durduracak muhalefet liderlerini çıkarmak mümkün olamaz, bilesiniz.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu; çok değerli, iyi bir insansınız ama artık sizinle olmuyor. Bunu anlamak zorundasınız. Yanınızdakilerin size söylediklerine sakın inanmayın! Siz giderseniz, onlar da gideceklerini bildiklerinden size sahip çıkıyorlar ama arkanızdan “Kılıçdaroğlu ile olmuyor” diye konuşuyorlar.

Sekiz Defa Başarısızlıktan Sonra Olmaz

Kocasakal veya bir başkası. CHP’yi bir an önce aslına rücu ettirecek, fabrika ayarlarına döndürecek ve halkta umut yaratacak yeni bir lidere ihtiyaç var. Artık, sekiz defa seçimlerde başarısız olmuşken, aynı liderle tekrar seçimlere gidip başarı beklemek ya saflıktır ya da başka bir hesabın içinde olmaktır.

Tek adam rejiminden şikâyet ediyorsanız; kendi partinizde tek adam rejimi uygulamayacaksınız. Kararları parti kurullarında alacaksınız. Parti içinde kimseye danışmadan ve kimsenin haberi olmadan “Ekmeleddin” gibi bir vaka yaratmayacaksınız.

Tasfiye Etseydiniz, Karşı Operasyon Yemezdiniz

İktidarın hırsızlıklarından ve yolsuzluklarından gerçekten şikayetçiyseniz; kendi içinizdeki hırsızlık ve yolsuzluk yapanları tasfiye edeceksiniz. Size getirilen hırsızlık ve yolsuzluk dosyalarına zamanında işlem yapsaydınız, Man Adası karşı operasyonunu yemeyecektiniz.

İktidarın sansüründen şikayetçiyseniz; parti içinde sizden farklı düşünen, “Parti derhal kuruluş ayarlarına döndürülmelidir” diyen ve Genel Başkanlığa aday olanlara sansür uygulamayacaksınız.