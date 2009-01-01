Tunceli Ovacık'tan Mektup Var

Bugün size bölgeye gitmiş, bölgede söyleşiler yapmış, halkın duygularını ve isteklerini bilen ve yerinde gözlemlemiş birisi olarak, geçen hafta bölgeden bir okurumdan aldığım mektubu görüşlerinize sunuyorum. Okurumun adı teröre karşı hedef olmasın diye tarafımdan saklı tutulmuştur.

“Değerli Türker Paşam,

Yazılarınızı düzenli okuyoruz. Ovacık’a kadar gelip, halkıyla tanışan, konuşan, dertleşen, Munzur’da yüzen, Munzur Baba’yı ziyaret eden fahri bir Ovacıklı olarak sizinle bir derdimizi paylaşmak isterim. Bizi ancak siz anlarsınız. Çünkü, Ovacık’ta halkla dertleşirken siz de şahit olmuştunuz.

Bizlerin yaşam kültürünü, örf, adet ve geleneklerimizi, kadınlarımızın toplumsal yaşama katılımını, giyim tarzını ve onlara verdiğimiz önemi ve değeri siz de yakından gözlerinizle gördünüz. Bizler; Horasan’dan gelen Türkmen Alevi’si olduğumuz halde, son 30 yıldır bize ısrarla Kürt Alevi’si denilmesi bir emperyalist projedir ve bu proje bölgede terör eliyle baskıyla uygulanmaya çalışılmıştır. Bizim neyimiz Diyarbakır’ın Kürtleriyle örtüşüyor paşam, siz gördünüz. Rahmetli Kamer Genç yıllarca haykırdı bu gerçeği. Şimdi de kendi içimizden devşirilen birilerinin bizleri arkadan vurarak hançerlemesini içimize sindiremiyoruz.

Geçen gün CHP Tunceli İl Başkanlığı, Seyit Rıza’nın ölüm yıldönümünü anmış. Seyit Rıza bilindiği gibi Tunceli Ovacık’ta doğmuş ve yaşamış Türkmen Alevi’sidir ama Seyit değildir. Ovacıklı, kendisini Seyit olarak kabul etmez. Eşkıyalık faaliyetlerini Ovacık üzerinden yapmış olup, çevredeki yerleşim yerlerini Çemişgezek, Pertek, Kemaliye, Ilıç ve Erzincan’ın köylerini Alevi ve Sünni ayrımı gözetmeden talan etmiş, karşı gelenleri katletmiş, karakolları basarak askerleri şehit etmiştir.

Seyit Rıza dönemindeki bu eşkıyalık faaliyetlerini ve cinayetlerini Ovacık kahvelerinde oturanlardan ve o dönemi yaşayan yaşlılardan dinlediniz. Yaşlılarımız bunları anlatırken gözyaşlarını tutamazlar ve Seyit Rıza’nın Ovacık için bir utanç olduğunu ifade ederler. Bu nedenle, azınlıkta kalan bilgisiz ve yeni nesil dışında Ovacıklılar Seyit Rıza’yı sevmez. Kahvelerde bugün az da olsa Seyit Rıza’nın değil, Atatürk’ün fotoğrafları asılıdır. Çarşıda dolaşırken yakasında Atatürk rozeti taşıyan yaşlılara rastlarsınız. Bu gerçekleri buradayken gördünüz.

Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinde Tuncelili, Ovacıklı olan ve profilinde Atatürk resmi kullanmış, Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım’la ilgili paylaşımlar yapmış çok insanımızı görürsünüz. Seyit Rıza’nın heykeli, HDP’li Belediye tarafından doğum yeri olan Ovacık’a değil Tunceli merkeze dikilmiştir. Cumhuriyet için Şeyh Sait neyse, Seyit Rıza da odur

Türkmen Alevilerinin ve Tunceli’deki aşiretlerin Cumhuriyet’in kuruluşuna verdikleri destek nedeniyle, Atatürk bu bölgedeki eşkıyalık faaliyetlerinin hallini en sona bırakmış ve önceliği sulh ile çözmeye vermiştir. Birçok aşiret sulha yanaşsa da Seyit Rıza ve kendisini destekleyen birkaç aşiret devlete başkaldırmaya, karakol ve köy baskınlarına devam etmiş ve sonunda 1938’deki trajedi yaşanmıştır.

O gün Seyit Rıza’yı kışkırtan ve destekleyen emperyalist güçler bugün de rahat durmamakta, Seyit Rıza’yı ölüm yıldönümünde anarak ve geçmişi kaşıyarak iç barışımızı bozmaya ve emellerine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Bu zihniyet, Tunceli halkının dostu değil düşmanıdır.

Bugün Tunceli’de halkla bütünleşmiş ve devletle halkı barıştırmaya çalışan bir vali var ve adı Tuncay Sonel. Bazı marjinal gruplar dışında Tunceli halkını rahatsız eden Seyit Rıza’nın heykelini Sayın Vali Tunceli meydanından kaldırtmalı ve yerine Atatürk’ün büyük değer verdiği ve bölge halkını ilk Meclis’te temsil eden Diyap Ağa’nın heykelini koymalıdır. Tunceli’nin sessiz çoğunluğu artık bu utançtan kurtarılmalıdır.

Atatürk’ün kurduğu CHP de emperyalizmin bu oyununa alet olup, Tunceli’nin Cumhuriyete ve Atatürk Devrimlerine bağlı halkının temiz duygularını istismar etmemelidir. Kemal Kılıçdaroğlu’ndan beklentimiz; saygıyla andığımız ve gururumuz olan rahmetli Kamer Genç’i örnek almasıdır. Aksi takdirde önümüzdeki seçimlerde Tunceli sahte Atatürkçülere yönelirse, şaşırmayın.