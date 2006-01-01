Osmanlı Ruhunun Yükselişi

Ne yazık ki; her geçen gün, bir önceki günü arar olduk. Ülkede iyi giden, neredeyse hiçbir şey yok. ABD'nin, İran'a yönelik ambargoyu delen Türk Bankalarına 10 milyar dolar ceza vermeye hazırlandığı piyasaya bomba gibi düştü. Bu bankaların Halk Bankası gibi devlet bankası olduğunu ve iktidarın direktifi ile bu işlere bulaştığını sağır sultan bile biliyor.

Dünkü son gelişme ise; Almanya'nın Türkiye'ye doğru akan parasal muslukları sıkacağı yönünde. Bu gelişme, zaten iyi olmayan ekonomimizi felç edebilir ve döviz kurlarını kontrol edilemez hale getirebilir.

FELAKETLERİN SORUMLUSU

''İktidar emperyalizme direndiği için bunlar başımıza geliyor'' değerlendirmesi ve mazereti doğru değildir. Başımıza gelen felaketlerin sorumlusu iliklerine kadar iktidardır ve çağdışı ''Siyasal İslamcı'' ideolojisini, ''Yeni Osmanlıcı'' hayalini ve mezhepsel bakış açısını gerçekleştirmek için emperyalizmle yaptığı iş birliği ülkemizi bulunduğumuz noktaya getirmiştir.

Halen ülkemizi yöneten iktidar iradesinin ülkemizi esenliğe çıkarabilmesi mümkün değildir. Sorunun kaynağı, çözümün belirleyicisi olamaz. İktidar, ülkemizi bu noktaya getirdiği için hesap vermelidir. Artık bu hesap, sandıkta verilebilmenin ötesine geçmiştir. Bu nedenle seçim kaybedilse bile; iktidarı her ne pahasına olursa olsun, vermemeyi planlamaktadırlar.

YANLIŞ İŞLER PEŞİNDELER

İktidarın hesap vermesi gereken konular;

1. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik kumpas,

2. FETÖ unsurlarının, devletin aklına ve tehdit değerlendirmesine rağmen devletin içine yerleştirilmesi,

3. Cumhuriyetin ekonomik değerlerinin haraç mezat satılması,

4. Ayyuka varan örgütlü yolsuzluk iddiaları,

5. Piyasa fiyatlarının çok çok üstünde ihale edilen köprü ve tünel gibi soygun projeleri,

6. Suriye ve Irak'ta yanlış işlerin içinde olmak ve ülkemizi Ortadoğu bataklığına sokmak,

7. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ile İran'a yönelik ambargoyu devlet bankaları, Zarrab ve Zencani gibi karanlık adamlarla delmek ve kara para aklamak suçlamalarıdır.

Türkiye'nin Suriye'de yanlış işlerin içinde olduğunu, ülkemizin başına büyük felaketler getireceğini bombalar patlarken, Nisan 2012'de Suriye'de yerinde gördük, yazdık ve ekranlarda anlattık. Dediğimiz her şey çıktı. Şimdi ülkemizi bu hale getirmiş olanlara, “Yanlış işler peşindesiniz” diye uyardığımız halde yanlış işler yapmaya devam ederek ülkemizi bu hale getirenlere nasıl güvenir ve bizi düzlüğe çıkarabileceğine inanırsınız? Sizi temin ediyorum, yine yanlış işler peşindeler.

DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK!

Tam tamına dört yıl önce 2013'de; “2006’da Amerikalı Albay Ralph Peters’ın Amerikan Silahlı Kuvvetler Dergisi’nde (Armed Forces Journal) yayınladığı, bölgemizi ve ülkemizi Büyük Ortadoğu Projesi’ne yönelik olarak balkanizasyona tabi tutan, bölen ve parçalayan harita bu iradenin sonucudur. Dün Sykes ve Picot’ya harita yaptıran güç İngiltere ve Fransa’ydı, bugün Peters’a harita yaptıran güç ABD’dir.

Bugün ülkemizde ve bölgemizde yaşadıklarımız, Peters’ın haritasını beş aşağı beş yukarı olarak gerçekleştirebilmek için yapılan operasyonların sonucudur.

KİME İNANACAKSINIZ?

Ne yazık ki, bugün yaşadıklarımızın ne olup ne olmadığının ayırdında olmayanlar, zır cahil olanlar, bölgede demokrasi baharı estiğini zannedenler, gaflet, delalet ve hıyanet içinde olanlar var! Bakınız ne diyorlar: “Bugün Ortadoğu’da olanlar Sykes-Picot düzeninin yıkılışı, Osmanlı ruhunun yükselişi ve İslam Ümmetinin 21. Yüzyıldaki dirilişidir.”

Bugün, ülkemizdeki iktidar sahipleri gerçekten böyle düşünüyorlar. Allah bunların aklını bir gece bana verse de rahat uyku uyusam'' demişim. Dört yıl sonra bugün yine aynı şeyi diyorum! İktidara mı, bana mı inanacaksınız? Aynı şeyleri yaparak, farklı neticeye ulaşacaklarını ancak aptallar umar.