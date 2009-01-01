Moskova'daki repertuar değişikliği

Geçen gün, Moskova’da Hüsnü Özyeğin’in sahibi olduğu Credit Europe Bank’ın Rusya pazarındaki 20’inci kuruluş yıldönümü kutlandı. Düzenlenen geceye diplomatik misyonun ve protokolün yanında, Rusya’da iş yapan Türkiye kökenli şirketlerin temsilcileri ve Türkler davet edilmişti. Davette konuşmalar yapıldı ve Türk-Rus ilişkileri ve geleceği için iyi niyet mesajları verildi.

Gecenin sürprizi; Kızıl Ordu Bando ve Korosu’nun sahne almasıydı. Rus Kızıl Ordu Bando ve Korosu, ikisi Türkçe olmak üzere 12 eser seslendirdi. Konserde yer alan Türkçe eserler ise; “Sevdan Olmasa” ve Mehter Marşı idi. Bu bir sürprizdi! Çünkü hazırlık Onuncu Yıl Marşı için yapılmıştı. Bu biliniyordu ve herkes onun çalınmasını bekliyordu. Çünkü salonda Türkiye’nin çağdaş yüzü vardı! Ama duruma son anda birisi el koymuş ve değişikliği yaptırmıştı. Onuncu Yıl Marşı’nın yerine, Mehter Marşı’nı çaldırmıştı!

Değişiklik Rezaleti

Bana iletilen iddia ise; bu değişikliğin müsebbibinin geceye katılan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan’ın olduğu yolundaydı. İddia doğru mudur, bilemem ama bu değişiklik çok çirkin, yakışıksız ve biraz da Cumhuriyet değerlerimize düşmanca olmuş. Tabii ki Kızıl Ordu Bando ve Korosu’nun Şefi durumu amirlerine rapor ediyor ve değişiklik rezaleti ve anlamı Putin’e kadar iletiliyordur!

Mehter Marşı da bizim tarihimiz, nostaljik olarak o da çalınabilir, gurur duyarız ama yerli yerinde ve zamanında olursa! Moskova’daki gece böyle bir gece değildi. Ayrıca birazcık da tarih biliyorsanız; Moskova uygun yer de değildi! Türk-Rus ilişikleri Atatürk’le, Cumhuriyetle karşılıklı saygı ve işbirliğine dayanan bir hüviyete ve barış ortamına kavuştu.

Niçin Mehter?

Ruslar; emperyalizme karşı verdiğimiz Kurtuluş Savaşı’nda bize yardım ettiler. 1919-1922 arasında, Karadeniz’deki Sovyet limanlarından güneye, yani bize 300 bin tondan fazla silah, cephane ve askeri malzeme taşındı. İşte bu nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Gözüm Sakarya’da, kulağım İnebolu’da” dedi.

İşte bu nedenle Moskova’daki geceye yakışan; Onuncu Yıl Marşı idi. Gerek Türkler, gerekse Ruslar bunun farkındaydılar. Bu farkındalık nedeniyle Onuncu Yıl Marşı repertuara alınmıştı. Farkında olmayan ve tarihi derinlikten yoksun bulunan zihniyet zoraki değişiklik yaptırarak; planlı olan Onuncu Yıl Marşı’nı çıkartıp, Mehter’i koydurdu. Çünkü bu zihniyet Siyasal İslamcı ideolojiye, Yeni Osmanlıcı hayale ve mezhepsel bakış açısına sahipti ve çağdaş değildi.

Onuncu Yıl Marşının Anlamı!

Onuncu Yıl Marşı esasında; emperyalizme karşı başkaldırışı, Kurtuluş Savaşı’nı, tam bağımsızlığı, ulus devleti, devrimleri, yarı sömürge durumuna son vermeyi, ekonomik kalkınma mücadelesini, ezcümle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü temsil eden simge bir marştır. Bu nedenle Moskova’da yapılan, basit bir repertuar değişikliği değildir.

Moskova’da yaşanan; Cumhuriyete, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yapılan Aydınlanma Devrimlerine karşı bu iktidar döneminde şahit olduğumuz düşmanlık tezahürlerine bir yenisinin daha eklenmesidir! Bu kafa yapısının Türkiye’yi esenliğe çıkarabilme şansı yoktur!