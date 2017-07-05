Ana Sayfa | TEKNOLOJİ iphone 05/07/2017 12:34

iphone 8 serisi hakkında ayrıntılar belli oldu, İşte yeni iphone 8

iphone 8 cikis tarihi

Merakla beklenen popüler akıllı telefon iPhone'un yeni modeli olan 8 serisi hakkında ayrıntılar belli oldu.iphone 8'in satış fiyatı ne olacak. Yeni iPhone 8 ne gibi özelliklere sahi olacak.İşte ayrıntılar

AVRUPA/LONDRA-Herkesin gözü bu telefonda. Meraklar Eylül ayında giderilecek. Iphone 8 ve Iphone 8 Plus gibi popüler modeller 17  Eylül 2017 tarihinde tanıtılacak. iPhone 8'in tasarımına veya teknik özellikleriyle ilgili her gün yeni bir bilgi geliyor. Daha önce KGI analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın 2017 model iPhone 8 cihazında ekrana gömülü parmak izi özelliğinin yer almadığını ancak, bugüne kadar görülmüş en yüksek ekran gövde oranına sahip olacaklarını belirtmişti. Şimdiyse iPhone 8'in beyaz renkli bir konsepti ortaya çıktı. Daha önceki konsept çalışmalarda hep siyah renk gövdeyle karşımıza çıkan iPhone 8, bu kez beyaz renkte. Cihazın bu zamana kadar siyah renkte ortaya çıkmasının sebebi ise OLED panelle siyah tasarımın bütünlük sağlayabileceğinin düşünülmesi. Yeni iphone özelliklerinden bazıları. Hatırlarsanız iPhone 7'nin bataryası 2.700 mAh gücündeydi.iPhone 7 Plus'ın bataryası ise 2.900 mAh kapasiteliydi. 3.000 mAh'lık kapasiteye sahip bir iPhone 8 piyasaya çıkacak. Ekran konusu ise şöyle.Apple'ın iPhone 8'de AMOLED ekrana yer vereceği öngörülüyor. 

 

 

 

Merakla beklenen popüler akıllı telefon iPhone'un yeni modeli olan 8 serisi hakkında ayrıntılar belli oldu.iphone 8'in satış fiyatı ne olacak. Yeni iPhone 8 ne gibi özelliklere sahi olacak.

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