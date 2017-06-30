'iPhone' 10 yılda büyük iş başardı

Apple, mobil cihazlarda çığır açan cep telefonu markası "iPhone"u piyasaya çıkarmasının 10'uncu yılını kutluyor..iPhone"un piyasaya girişinin 10'uncu yılını kutluyor

Avrupa - iPhone"un piyasaya girişinin 10'uncu yılını kutluyorDünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, mobil cihazlarda çığır açan cep telefonu markası "iPhone"un piyasaya girişinin 10'uncu yılını kutlarken, bu telefonların satışından sadece geçen yıl 136,7 milyar dolar gelir elde etti.Apple şirket raporlarından derlediği bilgilere göre, firmanın kurucusu Steve Jobs, iPhone'u bundan 10 yıl önce San Francisco'da tanıttı.Jobs'un "devrimci cep telefonu ve mükemmel bir internet iletişim cihazı" olarak tanımladığı iPhone kısa bir sürede dünyada büyük yankı uyandırdı ve ilgi gördü.Piyasaya ilk çıkışında 3,5 inç büyüklüğünde, 320x480 piksel çözünürlüğünde, 128 megabayt RAM'e ve 2 megapiksel kameraya sahip iPhone, IOS 1.0 sürümünü kullandı. Her yıl yeni bir modeli kullanıcılara sunan şirket, geçen yıl eylül ayında iPhone 7 ve 7 Plus akıllı telefonlarını satışa çıkardı. 10 yıllık süreçte teknolojisinde büyük ilerleme kaydeden iPhone, 5,5 inç büyüklüğüne, 1920 x1080 piksel çözünürlüğüne, IOS 10 sürümüne, 3 gigabayt RAM'e ve 12 megapiksel kameraya ulaştı.Apple'ın uygulamaları akıllı telefonları bir banka şubesine veya harekete duyarlı video oyun cihazı özelliğine dönüştürürken, fotoğrafçılığı da hobi olmaktan çıkararak günlük yaşamın vazgeçilmezi haline getirdi.Apple'ın geliri iPhone ile 10'a katlandı.İnternet reklamcılığının farklı bir boyut kazanmasını sağlayan iPhone sayesinde Apple şirketi de hızla büyüyerek yüksek kazanç elde etti.2006'da ağırlıklı olarak iPod, Mac bilgisayarlardan 19,3 milyar dolar gelir elde eden şirket, iPhone teknolojisinin de devreye girmesiyle gelirini 10 yılda 10 kattan fazla artırdı.Buna göre geçen yıl Apple'ın geliri 215,6 milyar dolara ulaşırken, bunun yaklaşık yüzde 63,5'ine denk gelen 136,7 milyar doları iPhone satışlarıyla sağlandı. Şirketin karı 2006'da yaklaşık 2 milyar dolar iken geçen yıl itibarıyla 46 milyar dolara yükseldi.Şirketin piyasa değeri yaklaşık 750 milyar dolarla Türkiye'nin de içinde bulunduğu 183 ülkenin yıllık milli gelirinden yüksek duruma geldi. Bu değer, ABD merkezli çok uluslu enerji şirketi Exxon Mobil'in iki katı, ABD elektrik şirketi General Electric'in üç katı seviyeyi işaret ediyor.iPhone 8 gün sayıyor.Geçen yıl itibarıyla yaklaşık 212 milyon iPhone satışı gerçekleştiren şirketin, eylül ayında piyasaya çıkarılması planlanan iPhone 8 ile birlikte bu yıl 241 milyon telefon satışına ulaşılması bekleniyor.iPhone, Apple'ın iPad, MacBook, Apple Watch gibi diğer ürünleriyle de uyumlu çalışması nedeniyle müşteriler tarafından tercih ediliyor.iPhone"un piyasaya girişinin 10'uncu yılını kutluyor