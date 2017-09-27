27/09/2017 09:47


Google'dan Doodle yaş günü için oyun sürprizi

Google Doodle

En çok kullanılan arama motoru Google, 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için özel bir doodle hazırlanıştı. Bu sefer Google kullanıcılarının karşısına Doodle'ın 19. yaş günü nedeniyle farklı bir hamle ile çıktı

Diğer yandan Google, Doodle'da tic-tac-toe, Snake ve futbol gibi oyunlara yer vermişti. Google, bugün ise 19 farklı oyununu rastgele olarak kullanıcıları ile buluşturuyor. Bu zamana kadar çıkan Doodle oyunlarını bir araya getiren Google, 19. yıl dönümü şerefine yakışır bir iş çıkarıyor.

Google'ın 19. yıldönümü oyunlarını oynamak için Google'a; "Google birthday surprise spinner" yazmanız yeterli olacaktır. Daha sonra çark dönecek ve karşınıza rastgele bir Doodle oyunu açılacak.

 

Londra' sanat ayi, eser nisan yagmur,
Londra' da Sanat Ayı
Pegasus
Pegasus'tan son dakika Erbil kararı
bira mi kokteyl mi?
BİRA MI, KOKTEYL Mİ?
Yusuf Tekin
MEB Müsteşarı açıkladı TEOG’un yerine o sistem geliyor
sahte estetik kurbanı
Sahte estetikçi meğer inşaat silikonu kullanmış
İlgili Haberler
Dünya Kadınlar Günü

Google Dünya Kadınlar Gününü doodle yaptı

Exoplanet discovery

Google NASA'nın 7 gezegen keşfini doodle yaptı

Google tüm eski uygulamaları siliyor

google

Google 6 yıldır zirvedeki Apple'ı yerinden etti

Son Dakika Haberleri
Londra' sanat ayi, eser nisan yagmur,

Londra' da Sanat Ayı

Pegasus

Pegasus'tan son dakika Erbil kararı

Yusuf Tekin

MEB Müsteşarı açıkladı TEOG’un yerine o sistem geliyor

bira mi kokteyl mi?

BİRA MI, KOKTEYL Mİ?

 Yazarlarımız
necdet sivasli gel de trump a guven

Gel de Trump’a güven…

Necdet Sivaslı ...

Devam