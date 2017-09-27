Google'dan Doodle yaş günü için oyun sürprizi

En çok kullanılan arama motoru Google, 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için özel bir doodle hazırlanıştı. Bu sefer Google kullanıcılarının karşısına Doodle'ın 19. yaş günü nedeniyle farklı bir hamle ile çıktı

Diğer yandan Google, Doodle'da tic-tac-toe, Snake ve futbol gibi oyunlara yer vermişti. Google, bugün ise 19 farklı oyununu rastgele olarak kullanıcıları ile buluşturuyor. Bu zamana kadar çıkan Doodle oyunlarını bir araya getiren Google, 19. yıl dönümü şerefine yakışır bir iş çıkarıyor.

Google'ın 19. yıldönümü oyunlarını oynamak için Google'a; "Google birthday surprise spinner" yazmanız yeterli olacaktır. Daha sonra çark dönecek ve karşınıza rastgele bir Doodle oyunu açılacak.