24/08/2017 09:07


Almanya'daki seçim öncesi Facebook 10 bin hesabı sildi

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Almanya'da 24 Eylül tarihinde yapılacak seçimler öncesi Facebook, ülkede 10 bin hesabı sildi

Facebook yönetimi seçimleri etkilemeye yönelik yanlış bilgiye dayanan haberleri ve paylaşımları tespit ederek söz konusu paylaşımları yayan hesapları kapatma kararı almıştı.Ayrıca haziran ayında Alman Federal Meclisinde onaylanan yasayla sosyal paylaşım sitelerine, açıkça suç kapsamına giren paylaşımları şikayetin ardından 24 saat içinde kaldırma ya da engelleme zorunluluğu getirilmişti.Yasaya göre, suç teşkil ettiği açıkça anlaşılmayan içeriklerin de yedi gün içinde kaldırılması öngörülüyor.Sosyal paylaşım sitelerinin gelen şikayetleri hemen dikkate alıp paylaşımın suç teşkil edip etmediğini incelemesi gerekiyor.Yasa bunu yapmayan firmalara 50 milyon avroya kadar para cezası verilmesini mümkün kılıyor.


AMK gazetesi 24 Ağustos 2017
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Cumhuriyet gazetesi 24 Ağustos 2017
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Evrensel gazetesi 24 Ağustos 2017
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