06/03/2018 14:12
Instagram kullanıcılarını bir yenilik daha bekliyor
Fotoğraf ve video paylaşma sitesi Instagram, Hikaye'lerdeki Boomerang ve Superzoom gibi seçeneklere ek Portre Modu'nu da eklemeye hazırlanıyor
Instagram Android uygulamasının paketinde (APK) portre çekim özelliği simgesi yer alıyor. "portrait_shutter_icon.png" adındaki dosya, uygulamaya portre çekim özelliğinin ekleneceğine işaret ediyor. Şu anda test edilen özellik bokeh efektine sahip kareler çekmenizi sağlıyor. Instagram'dan özellikliğin yolda olup olmadığına dair resmi bir açıklama yok.