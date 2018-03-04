Whatsapp yeni özelliğini kullanıcılarına sunacak

Milyonlarca kişinin mesajlaştığı uygulama WhatsApp,'iletilmiş mesaj' özelliğini kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor

WhatsApp, size gelen mesajların bir başka sohbetten veya gruptan alınıp alınmadığını anlamanızı sağlayacak "İletilmiş mesaj" işlevini deniyor. Android'deki 2.18.67 beta sürümünde görünen yeni işlev, varsayılan olarak devre dışı ve gizli durumda bulunuyor.

Bu işlevin yanında varsayılan olarak kapalı bulunan Stickers işlevi de WhatsApp'a eklendi. Stickers, ilk olarak Windows Phone'a yönelik beta sürümlerinde görülmüştü.

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde WhatsApp'ın düzenli olarak yeni işlevler test ettiğine ve eklediğine şahit olduk. Örneğin geçtiğimiz günlerde Hintli kullanıcılar için UPI ödeme işlevi eklenmiş, grup açıklamaları işlevi, WhatsApp Business, mesaj silme gibi yeniliklerle karşılaşmıştık.