Twitter'da Bookmarks dönemi başlıyor

Twitter kullanıcıları Bookmarks yani yer imleri özelliği ile beğendikleri veya hatırlamak istedikleri tweetleri arşivleyebilecek

Kaydedilen tweetler, retweetlenen ve beğenilenlerin aksine diğer kullanıcılara gösterilmeyecek. Twitter’in hesabından da söz konusu özellik duyuruldu. Yeni özellik mobil telefonlarda geçerli olacak.

Artık kullanıcılar, beğendikleri veya daha sonra okumak istedikleri tweet'leri yalnızca kendilerinin görebileceği şekilde kaydedebilecek. Yeni Bookmarks özelliğini kullanarak tweetleri kaydetmek için, tweetlerin altında bulunan “paylaş” tuşunun açtığı menüden kaydet seçeneğini işaretlemek yeterli. Arşivlenen tweetler ise ‘yer işaretleri’ kısmında görülebilecek, istenirse daha sonra bu tweetler silinebilecek.