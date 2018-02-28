Sony Xperia XZ2'yi tanıttı işte özellikleri

Japon teknoloji devi, yeni nesil tasarım çizgisini Xperia XZ2 ailesi ile gün yüzüne çıkarttı. Sony merakla beklenen amiral gemisi modeli Xperia XZ2’yi sonunda tanıttı

Xperia XZ2 ailesi ciddi anlamda hoş bir tasarıma sahip. 153 x 72 x 11.1mm ölçülerinde ve 198 gramlık ağırlığa sahip olan Xperia XZ2’nin ekran gövde oranı yaklaşık olarak yüzde 76.1 seviyelerinde. Ön tarafında 18:9 en boy oranına sahip 1080 x 2160 piksellik çözünürlüğünde 5.7 inçlik bir ekran bulunan modelin uç kısımları ise bombeli bir tasarıma sahip.

Arka yüzünde kamera ve parmak izi okuyucusu bulunurken, bu kısımda da hafif bombeli hatlar tercih edilmiş. Açıkçası senelerdir, keskin hatlar üzerine tasarımlar yapan bir firmanın, bir anda böylesi bir değişime gitmesi şaşırtıcı. Kısacası, Xperia XZ2 tasarım anlamında beklentileri karşılayabilecek nitelikte. Fakat üst ve alt çerçevelerin biraz daha inceltilebileceği de inkar edilemez bir gerçek.

Sony yıllardır amiral gemisi modellerinde Qualcomm’un en üst düzey yonga setlerini kullanıyor. Bu açıdan Xperia XZ2’de de şaşırtıcı bir durum söz konusu değil. Sony’nin yeni amiral gemisi modeli gücünü, Qualcomm’un yeni üst seviye yonga seti Snapdragon 845’ten alıyor.Sistemini 4GB RAM ile destekleyen cihazın dahili depolama alanı ise min. 64GB. Elbette bu alanı microSD desteği sayesinde genişletmeniz de mümkün. 3180 mAh gücünde ortalama bir bataryadan beslenen Xperia XZ2 kutudan ilk çıktığında ise Android Oreo ile çalışacak.

IPS LCD ekranla gelecek olan Xperia XZ2, Corning Gorilla Glass 5 teknolojisine sahip. IP68 sertifikasına sahip olan model, toz ve suya karşı da hayli dayanıklı. Açık konuşmak gerekirse bu teknik özellikler XZ2’yi diğer rakiplerinden çok da ayrı bir yere koymuyor.

Günümüz amiral gemisi modellerinde artık çift kamera görmeye alıştık diyebiliriz. Fakat firmalar da artık çift kamerayı sadece Plus modellerine koymaya başladı. Örneğin geçtiğimiz gün tanıtılan S9’da tek kamera varken, S9+’ta ise çift kamera vardı. Keza Apple cephesinde de aynı durum söz konusu.

Öyle görünüyor ki Sony’de bu modaya uymuş durumda. Zira Xperia XZ2 tek bir ana kameraya sahip. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor. Sony kamera alanında ciddi işler yapan bir şirket. Yani Sony’nin tek kamerası, pek çok üreticinin çift kamerasından daha iyi sonuçlar verebiliyor.

Xperia XZ2,’de f/2.0 diyafram aralığına sahip 25mm’lik 19MP’lik ana kamera bulunuyor. Bu ana kamerada gyro EIS, lazer otomatik odaklanma, HDR gibi özellikler de mevcut. Xperia XZ2 ile 30fps’te 2K, 60 fps’te 1K ve 960fps’te de 1K (slow motion modu) video kaydı mümkün.

Telefonun ön tarafında ise 5MP’lik bir kamera mevcut. Bu kameranın selfie çekimleri için yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Yine de XZ2’nin kamera tarafındaki yeteneklerini canlı çekimlerden sonra daha iyi anlayacağız. Bu arada dip not olarak belirtelim. Xperia XZ2, Mart ayının sonları ya da Nisan ayının başlarında raflardaki yerini alacak.